Крал: о "Спартаке" знают во всем мире. Это самый большой клуб в России

Полузащитник "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал рассказал, почему принял решение перейти в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Еще недавно РПЛ занимала шестую строчку в рейтинге УЕФА, это хороший чемпионат. Из России куда проще пойти на повышение. Кроме того, я перешел не куда-то, а в "Спартак" – самый большой клуб в вашей стране. О нем знают во всем мире.

Также меня заинтересовал проект, который здесь строят. Красно-белые решили создавать новую команду с молодыми футболистами. Я молодой, и для меня важно получать много практики", - цитирует Крала RT.

"Спартак" объявил о переходе Крала из "Славии" летом 2019 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Крала 20 матчей и одна голевая передача.

В активе Крала 9 матчей за сборную Чехии, в которых он забил два мяча.

"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 19 матчах.


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Теги: Крал Спартак
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