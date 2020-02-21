"Еще недавно РПЛ занимала шестую строчку в рейтинге УЕФА, это хороший чемпионат. Из России куда проще пойти на повышение. Кроме того, я перешел не куда-то, а в "Спартак" – самый большой клуб в вашей стране. О нем знают во всем мире.
Также меня заинтересовал проект, который здесь строят. Красно-белые решили создавать новую команду с молодыми футболистами. Я молодой, и для меня важно получать много практики", - цитирует Крала RT.
"Спартак" объявил о переходе Крала из "Славии" летом 2019 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Крала 20 матчей и одна голевая передача.
В активе Крала 9 матчей за сборную Чехии, в которых он забил два мяча.
"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 19 матчах.
Крал: о "Спартаке" знают во всем мире. Это самый большой клуб в России
Полузащитник "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал рассказал, почему принял решение перейти в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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