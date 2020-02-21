"Рубин" потратил больше всех в РПЛ в зимнее трансферное окно. Лидер по продажам - "Краснодар"

Сегодня в РПЛ закрылось зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Рубин"
По информации Transfermarkt, рекордсменом по тратам этой зимой стал казанский "Рубин".

В клуб из Татарстана перешли: Иван Игнатьев (7 миллионов евро, самый крупный трансфер этой зимы в РПЛ), Дарко Евтич, Солтмурад Бакаев, Денис Макаров. А также пришли арендованные игроки Пабло Сантос и Оливер Абильгор. Свободным агентом пришел Дмитрий Тарасов, подписавший контракт с клубом 3 дня назад, а вчера получивший травму на тренировке и выбывший из строя на 2-3 месяца.

Всего за зиму "Рубин" потратил 8,2 миллионов евро.

На втором месте московское "Динамо", потратившееся зимой на Дмитрия Скопинцева и Николая Комличенко (7,8 миллионов евро). На третьей строчке - грозненский "Ахмат" (655 тысяч евро).

Лидером по продажам стал "Краснодар". "Быки" продали футболистов на 18,8 миллионов евро. Второй - "Зенит" (5,9 миллионов евро). Третий - "Локомотив" (700 тысяч евро).

Первый матч весенней части РПЛ состоится 28 февраля в Самаре. Местные "Крылья" примут "Оренбург".


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Теги: РПЛ Рубин Динамо Зенит Краснодар
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