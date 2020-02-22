"У команды хорошие кондиции. Положительный момент, что выздоравливает Алексей Миранчук. Ещё один плюс, что мы эти сборы провели без травм. Насколько мы готовы, покажет матч с "Зенитом".
Доволен ли нынешним составом? Верю в этих ребят. Объединимся во время сложностей и будем двигаться вперёд", - цитирует Семина "Чемпионат".
Напомним, "Локомотив" в зимнее трансферное окно покинул нападающий Федор Смолов, перейдя в "Сельту" на правах аренды. Железнодорожники на замену 30-летнему Смолову никого не подписали.
После 19 туров "Локо" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.
"Верю в этих ребят". Семин - о составе "Локомотива"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Чайкой" (3:1) в товарищеском матче высказался о составе команды.
Фото: Getty Images
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