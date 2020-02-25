- Мы продлили контракт, мягко говоря, на очень приемлемых и приличных условиях. Думаю, любой другой клуб был бы рад подписать контракт на таких условиях, - цитирует функционера Sport24.
Мещеряков назвал Чорлуку "дядькой для молодых и одним из лучших игроков команды". Он рад тому, что хорват продлил контракт до лета 2021 года.
34-летний Чорлука выступает за "Локомотив" с 2012 года, перейдя из "Тоттенхэма".
Мещеряков: мы продлили контракт с Чорлукой на очень приемлимых и приличных условиях
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о продлении контракт с защитником Ведраном Чорлукой.
Источник: ФК "Локомотив"
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