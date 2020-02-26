- Халк, конечно, сильно бил. Но не сказал бы, что именно у Халка самый сложный удар. Но вот знаешь, кто реально мощно бил? Олег Трифонов в «Зените» такой был.У него очень сильный удар! Еще у Александра Алиева. у него каких только траекторий не было — влево, вправо, вниз, - цитирует Кержакова "Спорт день за днём"
33-летний Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. 38-летний Трифонов провел за питерскую команду сезон 2005/06. 35-летний Алиев не играл за "Зенит", но пересекался с Кержаковым в "Анжи".
М. Кержаков: Халк не обладал самым сложным ударом
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков вспомнил, удар какого футболиста был для него самым сложным.
Источник: ФК "Зенит"
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