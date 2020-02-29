Семин: новый контракт? Я перетерплю и подожду

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей с "Зенитом" (0:0) в рамках 20-го тура чемпионата России ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я перетерплю и подожду". - цитирует Семина Sport24.

Текущее соглашение Семина рассчитано до лета 2020 года.

72-летний специалист возглавил "Локо" в 2016 году. До этого он работал в команде в 1992-2005 и 2009-2010 годах.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство "Локомотива" не хочет подписывать с Семиным новый контракт.


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Теги: Семин Локомотив
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