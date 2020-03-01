- Насколько комфортен "Уфе" "Краснодар"? Каждая команда — конкретная команда, каждая игра — конкретная игра
Обращались ли к первой игре? Уже прошло много времени, все моменты позади. Тогда какие-то моменты удавались, сейчас уже другой год, уже весна. Мы готовились планомерно, естественно, есть какие-то нюансы, - заявил Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер".
Сейчас в матче идёт первый тайм. Счёт 0:0.
Евсеев - об игре с "Краснодаром": каждая команда — конкретная команда, каждая игра — конкретная игра
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев ответил, насколько команде комфортно играть с "Краснодаром".
Источник: РИА Новости
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