"Намерены ли "Крылья" и с лидерами РПЛ играть на победу? У себя дома — обязательно. Непобедимых команд в чемпионате нет. Всех можно обыгрывать. Не обещаю, что получится, к примеру, отобрать очки у "Зенита". Но и в матче с питерцами мы будем к этому стремиться", — цитирует Поповича "Советский спорт".
Напомним, Денис Попович перебрался в "Крылья" в зимнее трансферное окно, подписав контракт до лета 2022-го года. Ранее игрок выступал за швейцарский "Цюрих".
В первом матче за новый клуб 30-летний словенский футболист отметился голом в ворота своей бывшей команды "Оренбург". Матч закончился со счётом 1:1.
В турнирной таблице РПЛ "Крылья" идут на предпоследнем месте, набрав 19 очков. Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут на выезде в Казани против "Рубина". Игра пройдёт 8 марта в 14:00 мск.
Попович: в РПЛ нет непобедимых команд
Полузащитник самарских "Крыльев" Денис Попович заявил, что в чемпионате России нет непобедимых команд.
Фото: Rusfootball.info
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