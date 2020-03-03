Сотруднику РФС подтвердили коронавирус

Сотруднику РФС Давиду Берову врачи подтвердили коронавирус, сообщает "Чемпионат"

Источник: "Чемпионат"

Сегодня он получил на руки протокол с диагнозом.



Напомним, Беров заразился коронавирусом 21 февраля, когда находился в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля, а 27 февраля обратился в больницу с признаками ОРВИ, после чего был госпитализирован.



Также госпитализированы 24 человека из его окружения и пассажиров самолета, на котором он летел. 83 пассажира помещены в карантин.