Ткаченко: сначала "Сельта" интересовалась Шомуродовым, но мы предложили Смолова

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, как происходил трансфер его подопечного Федора Смолова в испанскую "Сельту".

Фото: ФК "Сельта"