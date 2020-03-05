Ткаченко: сначала "Сельта" интересовалась Шомуродовым, но мы предложили Смолова

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, как происходил трансфер его подопечного Федора Смолова в испанскую "Сельту".
Фото: ФК "Сельта"
"Останется ли Федор в Европе? Мы хотим этого, он хочет. Решения принимает он – взрослый парень.

"Сельта" к нам обращалась по Шомуродову, но мы говорим: "Это невозможно". И через полчаса говорим: "Давайте посмотрим Смолова". И получилось. Мы счастливы и благодарны тому, что "Локомотив" пошел нам навстречу", — заявил Ткаченко на конференции "Профессия — футбол".

Напомним, что Фёдор Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона из "Локомотива".

В испанской команде Смолов провёл 5 матчей, в которых забил один гол в ворота мадридского "Реала" на "Сантьяго Бернабеу".

"Сельта" после 26-ти туров чемпионата Испании занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.


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Теги: Ткаченко Сельта Примера Шомуродов Смолов Ростов
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