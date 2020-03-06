Геркус: есть мнение, что в футболе все "ворюги". Оно ошибочно

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, как осуществляются трансферы в российском футболе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Распилы" при трансферах игроков? Конечно, такое мнение основано на стереотипах, и мы очень часто страдаем от этого. Есть презумпция виновности. Если ты работаешь в футбольном клубе, то уже виноват перед публикой и журналистами. Тебя уже считают виновным просто по факту. Мы вообще живем в мире дискриминации. Считается, что все, кто в футболе, все ворюги. Это несправедливо, это охота на ведьм.

Да случаи такие бывают. Могу подтвердить. Были ли в разговорах со мной намеки на такие ситуации? Были, но очень редко. И это плохо. Это не норма, так делать категорически не надо. Поэтому я такие темы сразу же пресекал", — цитирует Геркуса РИА Новости.

Илья Геркус занимал пост гендиректора "Локомотива" с 2016 по 2018 год. За это период московский клуб стал чемпионом России и выиграл кубок страны.

В начале 2020-го года стало известно, что "Локомотив" потребовал от Геркуса через суд сумму в 144 миллиона рублей, по результатам проведенного аудита. Претензия клуба заключается в большом размере премий, которые Геркус получал сам и платил сотрудникам клуба во время работы в "Локомотиве".

Сам Геркус назвал это "голословными обвинениями" и заявил, что подаст к клубу ответный иск.

В РПЛ 2019/2020 "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков.


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Теги: Геркус Локомотив
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