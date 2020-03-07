Напомним, что права на португальца принадлежат "Интеру".
Как сообщает FC Inter News, "Локомотив" хочет выкупить Мариу, но не может себе позволить платить за него 18 миллионов евро. Клуб рассчитывает получить от итальянского клуба скидку на трансфер полузащитника.
В нынешнем сезоне Мариу провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал три результативные передачи.
"Локомотив" выкупит Мариу, если "Интер" снизит цену на футболиста
Руководство "Локомотива" довольно игрой полузащитника Жоау Мариу, который выступает за команду на правах аренды.
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