"Сегодня самым главным для нас был результат, потому что мы давно не выигрывали дома. Я очень рад, что нам сегодня удалось сделать подарок болельщикам, в отдельности, болельщицам в их праздник. Считаю, что победа заслуженная. Мы могли забивать еще больше. Счет мог бы быть крупнее, если бы мы реализовывали свои контратаки.
"Локомотив" без Семина представлять не надо. Как мы с ним общались во время матча? Пусть это останется в тайне", — цитирует Пашинина Sport24.
Сегодня "железнодорожники" обыграли на своём поле "Ахмат" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России. Единственный гол на счету португальского Эдера.
Напомним, что Юрий Семин отсутствовал на тренерской скамейке в сегодняшней игре, так как был удален в предыдущем матче с "Зенитом" (0:0). Судя по сообщениям в СМИ, у Семина есть разногласия с гендиректором клуба Василием Кикнадзе, который заявил, что совет директоров клуба рассмотрит Семина в качестве тренера "Локомотива" в следующем сезоне наряду с другими кандидатами.
"Локомотив", победив "Ахмат", набрал 38 очков и, как минимум на один день, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Пашинин: не надо представлять "Локомотив" без Семина
Тренер "Локомотива" Олег Пашинин подвёл итог матча с "Ахматом" (2:1).
Фото: РИА Новости
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