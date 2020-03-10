Команда Юрия Семина в 20-м туре чемпионата России сыграла вничью с "Зенитом" (0:0), а в 21-м туре на своем поле с минимальным счетом обыграла "Ахмат" - 1:0.
В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, имея в активе 38 очков.
"На первые туры после перерыва пока надо делать скидку. Мне кажется, "Локомотив" еще разбежится. Он вполне способен претендовать на самые высокие места в нынешнем сезоне. Почему нет? Если разрыв не будет увеличиваться, то две победы — и "железнодорожники" уже рядом с лидером", - цитируют Билялетдинова "Известия".
Ринат Билялетдинов: мне кажется, "Локомотив" еще разбежится
Бывший главный тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов оценил игру "железнодорожников" в первых матчах после зимней паузы.
Фото: "СЭ"
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