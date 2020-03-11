Аршавин: зависимость "Зенита" от Дзюбы появилась не сейчас

"Если говорить по результатам, ничья с "Локомотивом" и проход в следующий раунд Кубка — это не так уж плохо. Естественно, мы от "Зенита" ожидаем немного более яркого выступления. Но думаю, это связано с тем, что после того, как заболел Артем Дзюба и не смог сыграть Сердар Азмун, команда испытывает проблемы в атаке.
Есть ли зависимость от Дзюбы? На мой взгляд, да. И она родилась не сейчас. Артем играет очень ярко последние два года. И когда лидер отсутствует, это сказывается на игре команды", — приводит слова Аршавина Sport24.
Напомним, что Артём Дзюба пропустил первый матч чемпионата России после перерыва из-за повреждения, полученного в контрольном матче с минским "Динамо". Всего в этом сезоне РПЛ на счету Дзюбы 20 матчей за "Зенит", в которых он забил 11 голов (лучший результат в лиге) и отдал 9 результативных передач.
В матче 21-го тура РПЛ "Зенит" на своём поле сыграл вничью с "Уфой" - 0:0. В Кубке России "сине-бело-голубые" вышли в полуфинал, где встретятся с московским "Спартаком".
"Зенит" после 21-го тура продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в своём активе 47 очков. Отрыв от идущего на втором месте "Краснодара" равен шести очкам.
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Фото: Матч ТВ
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