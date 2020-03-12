Президент "Урала" - о коронавирусе: метро открыто, а на стадионе ограничения? Однако есть рекомендации

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о допуске 5000 болельщиков на домашний матч 23-го тура с "Рубином".
- Есть рекомендации, мы придерживаемся их. Понимаем, что это серьезная ситуация. Метро открыто, а на стадионе ограничения? Мне может хоть что казаться, но есть рекомендации! Ясно, что тут много вопросов, но есть организации, которые этим занимаются. Это их право. Почему мы должны говорить, что нет, мы хотим по-другому? Может, у меня другое мнение, но я не могу не подчиниться. Это серьезная эпидемия. Ясно, что можно все запретить. Но, повторюсь, есть организации, которые занимаются этой проблемой. Мы не можем с ними спорить, - цитирует Иванова Sport24.

Изначально "Урал" планировал проводить домашние матчи до апреля без зрителей. Такие меры приняты клубом из-за резкого распространения коронавирусной инфекции по миру. В Москве, к слову, запрещены массовые мероприятия численностью более 5000 тысяч человек.


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Теги: Урал Иванов Рубин
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