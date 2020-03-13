Все игроки были направлены на карантин. Известно, что один из них - голкипер Артур Боруц. О фамилиях остальных футболистов не сообщается.
Ранее на карантин в Англии ушли "Арсенал", "Челси" и "Эвертон". У главного тренера "канониров" Микеля Артеты был обнаружен коронавирус. Также инфицированным оказался полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
Сегодня стало известно, что все футбольные матчи в Англии отменены до 4-го апреля.
Число погибших от коронавируса в мире близится к 5000 человек. Заражено более 130 000 человек.
Несколько игроков "Борнмута", включая голкипера Боруца, ушли на карантин из-за коронавируса
Пять футболистов "Борнмута" пожаловались на симптомы коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Фото: Empics
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