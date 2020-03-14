"Тяжелая игра, тяжелое поле. Мы понимали это еще перед игрой. Но вся команда молодцы. Спасибо болельщикам, они придавали нам сил. Мы вырвали победу, это ценно.
Почему многое позволяли сопернику? Не знаю, с чем это связано. Будем разбирать. Парни стелились ногами, головами. За это мы были вознаграждены", — сказал Максименко в эфире "Матч Премьер".
Александр Максименко был признан лучшим игроком матча "Оренбург" - "Спартак".
"Спартак" сегодня победил на выезде "Оренбург" со счётом 3:1. В составе "красно-белых" отличились Эсьекель Понсе, Джордан Ларссон и Резиуан Мирзов.
"Спартак" набрал 28 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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"Ценно, что вырвали победу". Максименко - о победе над "Оренбургом"
Голкипер "Спартака" Александр Максименко прокомментировал выездную победу над "Оренбургом" (3:1) в матче 22-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
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