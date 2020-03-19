"Самый тяжёлый – Дзюба, самый грязный – Луис Адриано. Материли с ним друг друга. Постоянно толкается, бьёт исподтишка. Только ответил ему, как сразу услышал: "Эй, малыш, хорош!".
Помните, как на турнире в Австрии Набабкина удалили, а Адриано – нет? Чистый провокатор. Вывел из равновесия: Кирилл психанул и получил красную. С другой стороны – молодец: заработал для своей команды большинство. Деспотович тоже может втихаря локтем двинуть", — цитирует Дивеева "Чемпионат".
Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019-го года, перейдя из "Уфы" сначала на правах аренды, а летом прошлого года "армейцы" выкупили трансфер футболиста за 1,5 миллиона евро.
Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до июня 2024-го года. Transfermarkt оценивает 20-летнего защитника в 5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Игорь Дивеев провёл 28 матчей в составе ЦСКА во всех турнирах, отметившись в них двумя голами и одной результативной передачей.
ЦСКА по итогам 22-го тура занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Виктора Гончаренко - 36 очков.
Защитник ЦСКА Дивеев: самый тяжёлый форвард – Дзюба, самый грязный – Луис Адриано
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал против каких нападающих ему было тяжелее всего играть в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
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