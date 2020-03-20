Алиев передал челлендж президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису и бывшему партнеру по сборной Украины Артему Милевскому.
Экс-игрок сборной Украины принял участие в челлендже "Оставайся дома" и почеканил туалетную бумагу в супермаркете
Бывший футболист "Локомотива", "Анжи" и сборной Украины Александр Алиев принял участие в челлендже "Оставайся дома", суть которого заключается в чеканке туалетной бумаги. Также челлендж призывает людей оставаться дома во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Алиев передал челлендж президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису и бывшему партнеру по сборной Украины Артему Милевскому.
Алиев передал челлендж президенту киевского "Динамо" Игорю Суркису и бывшему партнеру по сборной Украины Артему Милевскому.
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