Алиев: коронавирус - это, конечно, фигня, я в это не верю

Бывший полузащитник " Локомотива " и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса. Футболист признался, что его не беспокоит эта угроза.

"Коронавирус — это, конечно, фигня. Маску выкинул в урну. Я в это не верю. Когда пошла эта шумиха, я и сам, как дурачок, на всё это спровоцировался: поехал и купил рулонов 30 срательной бумаги, мясо, гречку, рис, макароны. Ну так, на всякий случай.



Мыть и дезинфицировать руки — всегда надо было. Мне очень неприятно, что люди на этом зарабатывают, на тех же масках. Страна у нас такая. 50 масок стоят 1200 гривен, а раньше штука стояла 1-1,5 гривны. Знал бы, закупил бы миллиона 3 масок и продавал бы. Нет, я бы этого не делал, а бесплатно людям раздавал", — сказал Алиев на YouTube-канале "Кент"