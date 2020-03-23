"Зенит"? Чтобы попасть в российский топ-клуб ты можешь быть хоть Месси, но если твой агент не определённый человек или хотя бы не приближенный к ним, ты никогда не попадёшь в топ-клуб. Там свои коалиции, и люди хотели на мне заработать. Ну а если клуб может выйти на меня напрямую, то до переговоров речь может не дойти. Я буду неинтересен, так как на мне не заработает его окружение. Думаешь, легко найти телефон условного Миллера или Гинера? Конечно нет. Это всё не так просто. Одних агентов я культурно отшил, но другие потом захотели заработать ещё больше. За то время, пока они выдвигали какие-то условия, клуб взял другого человека.
Плюс мне же надо играть, башка должна быть забита не только переходом. Я могу облажаться две-три игры, и всё. Хорошо, когда у тебя есть хороший агент, который не пытается на тебе срубить бабла, а помогает тебе сделать карьеру. Тогда люди попадают в хорошие команды, уезжают в Европу. Ни про одного своего агента я так сказать не могу", — цитирует Беленова "Чемпионат".
В сезоне 2019/2020 на счету Александра Беленова 20 матчей в РПЛ за "Уфу", в которых 33-летний голкипер пропустил 13 мячей, а еще в 11-ти матчах оставил свои ворота в неприкосновенности.
"Уфа" после 22-х туров располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков.
Беленов: даже Месси не сможет без нужного агента попасть в российский топ-клуб
Голкипер "Уфы" Александр Беленов рассказал, что без агента, обладающего связями, нельзя попасть в топ-клуб России.
Фото: instagram.com/belenov31
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