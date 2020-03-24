Карпов из ЦСКА подарил своей девушке букет из туалетной бумаги и гречки (видео)
Официальный Youtube-канал ЦСКА опубликовал юмористический видеоролик, в котором защитник "армейцев" Вадим Карпов дарит своей девушке необычный букет.
"В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому CSKATV предлагает вам оригинальный ролик с участием нашего защитника Вадима Карпова. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Всё будет хорошо! Мы с вами!" — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.
В нынешнем сезоне РПЛ Вадим Карпов провёл 10 матчей за ЦСКА.
ЦСКА после 22-х туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. В настоящий момент чемпионат России по футболу приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Ранее многие футболисты принимали участие в челлендже "Оставайся дома", суть которого заключался в том, чтобы заснять на видео, как ты чеканишь рулоном туалетной бумаги.
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