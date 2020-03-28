Беленов - лучший игрок "Уфы" в марте

Александр Беленов – лучший игрок ФК «Уфа» в марте! https://t.co/Cq7UjJ1Jem pic.twitter.com/fuQg5wheyp— ФК УФА (@UfaFc) March 28, 2020
В марте Беленов провёл свой сотый официальный матч на ноль (в игре с "Зенитом" - 0:0) и вошёл в клуб ЛЬва Яшина. В матче с ЦСКА (0:0) Беленов провёл свою сотую игру за уфимский клуб.
Беленов выступает за "Уфу" с 2017-го года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего вратаря 20 матчей за клуб в РПЛ, в которых он пропустил 13 голов, а в 11-ти встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.
На втором месте новичок "Уфы" из Узбекистана Остон Урунов. Третий - полузащитник Кэтэлин Карп.
После 22-х туров "Уфа" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Вадима Евсеева 27 очков.
Напомним, что в настоящее время сезон РПЛ приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.