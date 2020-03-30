Экс-капитан "Спартака" заявил, что регулярно употребляет чеснок.
"Я ел чеснок все зимние сборы, и не догадывался вообще о коронавирусе. Ничего о нём не знал, пока он до нас не дошёл. Рецепты? Я бы тебе всё рассказал, но всё для прямого эфира. Но я много ем чеснока на сборах, побольше зелени – она у нас настоящая, а не пластмассовая. С чесноком вот тут всё в порядке, с остальным есть проблемы.
Паника началась, когда президент сказал, что нужно сидеть дома, выполнять правила. Тогда я понял, что всё серьёзно. Я не боюсь заболеть, но другим я советую: сидите дома и выполняйте указания президента. Я никуда не выхожу, всё соблюдаю. Почему не боюсь? Потому что чеснок ем", — цитирует Глушакова "Чемпионат".
Ранее было объявлено о приостановке розыгрыша РПЛ. Глава РПЛ Сергей Прядкин уже сообщил, что турнир возобновится не раньше 24 апреля. При этом некоторые клубы распустили игроков до 1 мая.
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Глушаков: не боюсь коронавируса. Я чеснок ем
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о собственных методах борьбы с угрозой распространения коронавируса.
Фото - ТАСС
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