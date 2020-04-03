- Я подкалывал Глушакова во время Евро-2016? Знаете, там был такой буклет – с полным составом сборной России, и у всех там были указаны трофеи. Но только у Глушакова там ничего не было, поэтому его подкалывал не я, а составители буклета.
Дениса подкалывала вся страна, но он молодец, добился трофея. Замахивался ли он на меня тогда? На меня Глушакову сложно было, он на трофеи замахивался, - рассказал Широков в прямом эфире инстаграма "Чемпионата".
38-летний Широков за годы карьеры выступал за ЦСКА, "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и "Рубин". В составе сборной России выступал с 2008 по 2016 годы и выиграл бронзовые медали Евро-2008.
33-летний Глушаков ныне выступает за "Ахмат". Свои первые трофеи футболист выиграл в 2017 году в составе "Спартака", став чемпионом России и победителем Суперкубка страны.
Широков рассказал из-за чего случился конфликт с Глушаковым на Евро-2016
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о конфликте с полузащитником Денисом Глушаковым во время Евро-2016.
Фото: ТАСС
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