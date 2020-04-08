Президент "Урала" о сокращении зарплат игроков: приедут легионеры - тогда посмотрим

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал, что вопрос о сокращении зарплат футболистов пока не поднимался.



Фото: СЭ