- Наша позиция не поменялась. Надо же с игроками разговаривать, а у нас легионеры разъехались. Как тут можно договориться? Приедут — тогда посмотрим. До 1 мая никаких решений не будет. Поляки сидят на карантине в Польше, как я с ними свяжусь? И потом, у нас не такие зарплаты, как в "Спартаке", - приводит слова Иванова "СЭ".
Ранее о снижении зарплат футболистов объявили "Спартак", ЦСКА, "Динамо", "Уфа", "Рубин".
После 22-х туров "Урал" располагается на 10-м месте таблицы РПЛ, имея в активе 25 очков.
В настоящее время почти все чемпионаты Европы по футболу приостановлены из-за пандемии коронавируса. РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая.
Президент "Урала" о сокращении зарплат игроков: приедут легионеры - тогда посмотрим
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал, что вопрос о сокращении зарплат футболистов пока не поднимался.
Фото: СЭ
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