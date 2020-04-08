Отметим, что контракт Смольникова с питерским клубом истекает грядущим летом.
- С "Зенитом" ничего пока не обсуждали. У Игоря есть три предложения из России одно из Турции и два из Бельгии. По нему звонят, спрашивают.
Интерес есть, но в связи с мировой пандемией это все долгоиграющие переговоры. От интереса до сделки может и не дойти, — приводит слова агента Sport24.
В текущем сезоне Смольников провел восемь матчей в рамках РПЛ и сделал один ассист.
Агент Смольникова рассказал про интерес к игроку из Европы
Представитель защитника "Зенита" Игоря Смольникова Александр Маньяков рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента.
Фото: ФК Зенит
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