Пресс-служба "Зенита" на своем официальном сайте объявила о запуске еженедельной доставки продуктов для болельщиков, кому 65 и более лет.
Отмечается, что первые продуктовые наборы будут доставлены завтра, 10 апреля с соблюдением мер безопасности и бесконтактной передачи.
"Наборы будут доставлять каждую неделю до 30 апреля. Период доставки могут увеличить, если для граждан старше 65 лет продлят режим самоизоляции. Продуктовая корзина составлена на основе рекомендаций профильных международных организаций и городских учреждений социальной политики и здравоохранения", — говорится в сообщении петербургского клуба.
"Зенит" объявил о запуске доставки продуктов для болельщиков старше 65 лет
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