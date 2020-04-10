- Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое... Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается до 36,9. Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью, — сказал Александр в прямом эфире Instagram.
3 дня назад украинский полузащитник пожаловался на плохое самочувствие после прогулки.
Ранее Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было объявлено, что первыми симптомами коронавирусной инфекции являются повышение температуры выше 37-ми градусов и сухой кашель.
Александр Алиев дважды становился чемпионом Украины, обладателем кубка страны и трижды брал украинский Суперкубок. Игрок также имеет российский паспорт. Также Алиев в 2018 году работал главным тренером любительского клуба "Хмельницкий".
Напомним, количество зараженных коронавирусом в мире подходит к отметке в 1,5 млн человек. В России 11 917 заражений (1786 человек за последние сутки), 795 человек выздоровело, 94 умерло.
Алиев сдал тест на коронавирус
Экс-хавбек московского "Локомотива", "Анжи" и сборной Украины Александр Алиев заявил, что сдал тест на COVID-19.
Фото: Sport.ua
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