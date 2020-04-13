- В Тамбове есть настоящая команда, которая честно завоевала право выступать в высшем дивизионе, а с приходом новых тренеров демонстрирует довольно цельный и боевой футбол. Но, убежден, что правила должны быть едины для всех. Если нет у тебя стадиона, базы или детской школы — нечего рваться в стан сильнейших. Можно выступать в лигах рангом ниже, а уж если взялся за гуж, не говори, что не дюж.
У нас бывает, что футбольные власти могут закрыть глаза на некоторые недочеты, поверить в обещания все исправить, но это непрофессиональный подход. Не могу понять, зачем болельщикам из Саранска или Нижнего Новгорода ходить на матчи "Тамбова", — приводит слова специалиста МК.
"Тамбов" вышел в Премьер-лигу в 2019 году, став чемпионом ФНЛ. Текущий сезон является первым для "волков" в высшем дивизионе.
Как известно, клуб не имеет права проводить домашние матчи на городском стадионе "Спартак", так как он не соответствует нормам Премьер-лиги. Было решено провести реконструкцию арены, которая продолжается до сих пор. Первую половину сезона команда проводила домашние встречи в Саранске на стадионе "Мордовия Арена", второй отрезок "Тамбов" начал в Нижнем Новгороде.
После 22-х туров тамбовский клуб располагается на 11-й строчке таблицы РПЛ, имея в активе 25 очков.
Игнатьев о "Тамбове": если нет у тебя стадиона, базы или детской школы — нечего рваться в стан сильнейших
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением, что футбольный клуб "Тамбов" не должен выступать в высшем дивизионе из-за проблем с инфраструктурой.
Фото: Sportbox
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