— Никогда не скрывал, что в "Локомотиве" я не пил. Был закодированным, потому что до этого с алкоголем перебарщивал. В Москве пил только кока-колу и кофе, - цитирует Алиева Sport24.
35-летний Алиев выступал за "Локомотив" в 2010 году. Также украинец играл в составе "Борисфена", киевского "Динамо", "Днепра", "Анжи", и "Тараза".
Алиев: никогда не скрывал, что в "Локомотиве" я не пил
Бывший полузащитник "Локомотива" Александр Алиев рассказал, что в период выступления в московском клубе был в завязке.
Источник: getty images
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