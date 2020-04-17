"Люди играют так, как могут. У нас у самих, что, выдающийся чемпионат? Если бы в Англии наш чемпионат транслировали, там, наверное, тоже сказали бы: "Зачем их показывают? Без слез не взглянешь". Ребята играют как могут. Это хорошая возможность для тех, кто планировал укрепиться и просмотреть футболистов из белорусского чемпионата, внимательнее за ними последить в игровых условиях. Каждую неделю можно оценить их возможности", — цитирует Широкова "Матч ТВ".
Напомним, что чемпионат Белоруссии по футболу - единственный турнир в Европе, который не был приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции. Все остальные находятся на паузе, большинство из них - на неопределенный срок.
Матчи Высшей лиги Белоруссии в России можно посмотреть на телеканале "Матч ТВ".
Российская Премьер-лига на сегодня приостановлена до 31-го мая.
По актуальным данным в Белоруссии выявлено 4 779 случаев заражения коронавирусом. 42 человека погибло.
Широков: если бы в Англии наш чемпионат транслировали, там сказали бы: "Без слез не взглянешь"
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Роман Широков оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу.
Фото: ФК "Динамо"
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