Радимов: фанаты "Спартака" до смерти стоят за Шюррле, но Глушакова и Комбарова были готовы сожрать с дерьмом

Вопрос в болельщиках, которые до смерти стоят на защите Шюрле, который подышал воздухом тут! И вспомните Глушкова и Комбарова, которых сожрать готовы с дерьмом ? И кто больше сделал для клуба?— Владислав Радимов (@radimov02) April 18, 2020
Сегодня стало известно, что "Спартак" не будет продлевать контракт с немецким полузащитником Андре Шюррле.
Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать
Напомним, Андре Шюррле находится в "Спартаке" в аренде до конца текущего сезона. 29-летний футболист принадлежит "Боруссии" из Дортмунда. По окончании арендного соглашения "красно-белые" имеют право выкупить трансфер Шюррле.
В сезоне 2019/2020 Шюррле забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачах в 18-ти матчах за "Спартак".