Наставник БАТЭ: если сопоставлять уровень вложений и итог, между нами с РПЛ пропасть. Мы эффективнее

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский ответил на критику в адрес белорусского футбола со стороны российских журналистов и спортсменов.
Фото: ex-press.by
Напомним, что Белоруссия единственная в Европе страна, которая не стала приостанавливать национальный чемпионат в условиях пандемии коронавируса.

- Если сопоставлять, наверное, уровень вложений и итог, то между нами просто пропасть. Мы работаем гораздо эффективнее.

То, что не всегда наши игры получаются зрелищными… Знаете, я регулярно смотрю чемпионат России, и там есть очень хорошие матчи. Там есть реально хорошие команды. А есть и те, которые неинтересно смотреть. Особенно в начале их чемпионата. От игры к игре.

И если они [россияне] так говорят, то пускай это будут их проблемы, - сказал тренер в эфире канала "Беларусь 5".


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Теги: БАТЭ
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