Наставник БАТЭ: если сопоставлять уровень вложений и итог, между нами с РПЛ пропасть. Мы эффективнее

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский ответил на критику в адрес белорусского футбола со стороны российских журналистов и спортсменов.

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