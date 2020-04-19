Напомним, что Белоруссия единственная в Европе страна, которая не стала приостанавливать национальный чемпионат в условиях пандемии коронавируса.
- Если сопоставлять, наверное, уровень вложений и итог, то между нами просто пропасть. Мы работаем гораздо эффективнее.
То, что не всегда наши игры получаются зрелищными… Знаете, я регулярно смотрю чемпионат России, и там есть очень хорошие матчи. Там есть реально хорошие команды. А есть и те, которые неинтересно смотреть. Особенно в начале их чемпионата. От игры к игре.
И если они [россияне] так говорят, то пускай это будут их проблемы, - сказал тренер в эфире канала "Беларусь 5".
Наставник БАТЭ: если сопоставлять уровень вложений и итог, между нами с РПЛ пропасть. Мы эффективнее
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский ответил на критику в адрес белорусского футбола со стороны российских журналистов и спортсменов.
Фото: ex-press.by
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!