- Мельгарехо в "Спартаке" уже долго. Классный игрок, универсальный футболист. Для нынешнего "Спартака" это будет потерей. Его опыт, умение забивать голы все прекрасно знают.
Уход Шюррле с его опытом — это огромный минус. Как в раздевалке, так и для меня в качестве капитана. Но в футболе люди приходят и уходят. Все понимают, что Андре был арендованным игроком, — сказал игрок в эфире "России 24".
Ранее агент Мельгарехо заявил, что информация об уходе игрока из "Спартака" не соответствует действительности.
Мельгарехо перешел в стан московского клуба зимой 2016 года. Парагваец в 12-ти встречах текущего сезона РПЛ забил один гол. Всего за красно-белых Лоренсо провел 88 матчей в Премьер-лиге и забил 11 мячей.
Шюррле выступает за "Спартак" на правах аренды до конца сезона. Ранее сообщалось, что выкуп немецкого игрока составит 8 млн евро. В текущем сезоне Шюррле провел в рамках РПЛ 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста. В 2020-м году хавбек на поле не выходил.
Также ранее стало известно, что "спартаковцы" Тедеско, Жиго, Крал и Тил улетели из России на частном самолете с помощью Шюррле. Немец не собирается возвращаться в "Спартак" для завершения сезона из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.
Джикия: уход Мельгарехо и Шюррле станет потерей
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказал мнение об уходе из команды Андре Шюррле и Лоренсо Мельгарехо.
Фото: СЭ
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