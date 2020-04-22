— Такой альянс прекрасного менеджмента в лице Евгения Гинера и ВЭБа, должен помочь ЦСКА вернуть все свои позиции в отечественном футболе. Также такое сотрудничество поможет ставить клубу глобальные задачи на международной арене. Я только приветствую то решение, которое было сегодня принято.
Нынешнему поколению футболистов необходимо понимать, что ЦСКА большой клуб с великими традициями и историей. Молодым игрокам нужно соответствовать тем игрокам, которые присутствуют на сегодняшний день в клубе. ЦСКА на данный момент соответствует тем задачам и целям, которые стояли перед клубом на протяжении всей истории, — цитирует Газзаева "Чемпионат".
65-летний Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Под его руководством клуб выиграл три чемпионата, четыре Кубка, а также два Суперкубка России. Помимо этого, ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.
Напомним, ВЭБ стал владельцем 77,63% акций клуба из-за долгов ЦСКА перед компанией.
Газзаев: альянс Гинера и ВЭБа поможет ставить клубу глобальные задачи на международной арене
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал сделку клуба с ВЭБ.
Фото: РИА Новости
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