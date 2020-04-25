"Понятно, что онлайн-тренировки — это обычный фитнес. Каждая команда сама принимает решение, как проводить тренировки. Футболистам непросто, но не могу сказать, что им тяжелее, чем людям, которые потеряли работу и которым не на что жить. Все сейчас находятся в непростой ситуации", — приводит слова Кириченко "Р-Спорт".
Напомним, что в настоящий момент сезон российской Премьер-лиги приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса. Во многих отечественных клубах, в том числе в "Зените" и "Спартаке", футболисты пошли на снижение заработных плат в период паузы в чемпионате.
В турнирной таблице РПЛ после 22-х туров лидирует питерский "Зенит".
Из всех стран в Европе продолжают играть только в чемпионате Белоруссии по футболу.
Кириченко: не могу сказать, что футболистам тяжелее, чем людям, которым не на что жить
Экс-тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко высказал мнение, что во время пандемии коронавируса людям, потерявшим работу, приходится тяжелее, чем футболистам.
Фото: РИА Новости
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