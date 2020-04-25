Кириченко: не могу сказать, что футболистам тяжелее, чем людям, которым не на что жить

Экс-тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко высказал мнение, что во время пандемии коронавируса людям, потерявшим работу, приходится тяжелее, чем футболистам.

Фото: РИА Новости