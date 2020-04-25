Как сообщает Tverisport, "Тверь" была зарегистрирована 9 апреля 2020 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единственным учредителем АНО "ФК "Тверь" является министерство имущественных и земельных отношений Тверской области.
Президента клуба выбирали голосованием в интернете.
Клуб намерен получить право выступать в первенстве ФНЛ.
Сын Гурама Аджоева назначен на должность руководителя "Твери", созданной в начале месяца
Сын президента тульского "Арсенала" Гурама Аджоева стал президентом "Твери", которая была создана в начале апреля.
tverisport
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