Сын Гурама Аджоева назначен на должность руководителя "Твери", созданной в начале месяца

Сын президента тульского "Арсенала" Гурама Аджоева стал президентом "Твери", которая была создана в начале апреля.
tverisport
Как сообщает Tverisport, "Тверь" была зарегистрирована 9 апреля 2020 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, единственным учредителем АНО "ФК "Тверь" является министерство имущественных и земельных отношений Тверской области.

Президента клуба выбирали голосованием в интернете.

Клуб намерен получить право выступать в первенстве ФНЛ.


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Теги: Аджоев Арсенал Тула
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