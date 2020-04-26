Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб предложил 25-летнему иранцу контракт на пять лет.
Однако если "Наполи" сможет подписать Азмуна, то им придётся расстаться с одним из игроков, не из страны Европейского союза, чтобы освободить место под иранца. По версии La Gazzetta dello Sport этим футболистом может стать Ирвин Лосано, который прошлым летом перешёл в клуб из ПСВ за 38 млн евро.
В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч в чемпионате России, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.
"Наполи" может продать Лосано, чтобы освободить место для Азмуна
Итальянский "Наполи" заинтересован в услугах нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.
Фото: Rusfootball.info
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