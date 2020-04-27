"Крылья Советов" изменили текст заявления по Фролову и убрали слова о штрафе футболисту

"Крылья Советов" на своем официальном сайте отредактировали текст заявления по голкиперу Евгению Фролову.
Фото: "Крылья Советов"
Фролов сегодня подверг критике правительство России. "Крылья Советов" выступили с заявлением, где говорилось, что футболист будет оштрафован. Теперь в тексте самарского клуба нет слов о штрафе Фролову.

Напомним, Фролов заявил, что правительству наплевать на людей и что но относится к людям как к рабам.

Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало

Фролов: я знаю, что многие места в Москве работают для своих. Никакого коронавируса для них нет

Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод

"Крылья Советов" сообщили, что Фролов будет оштрафован за свои сегодняшние высказывания


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Теги: Фролов Крылья Советов
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