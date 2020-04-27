"Крылья Советов" изменили текст заявления по Фролову и убрали слова о штрафе футболисту

"Крылья Советов" на своем официальном сайте отредактировали текст заявления по голкиперу Евгению Фролову.

Фото: "Крылья Советов"

Фролов сегодня подверг критике правительство России. "Крылья Советов" выступили с заявлением, где говорилось, что футболист будет оштрафован. Теперь в тексте самарского клуба нет слов о штрафе Фролову.Напомним, Фролов заявил, что правительству наплевать на людей и что но относится к людям как к рабам.