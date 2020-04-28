— Иногда такие высказывания можно охарактеризовать так: понос слов от запора мыслей. Понятно, что при любой власти есть плюсы и минусы. Тем более сейчас, когда весь народ напуган и встревожен. Негатив копится, люди в семьях на карантине с ума сходят. Бывает, что некоторые ссут против ветра. Беленов говорит, что на пенсию не проживёшь. Но для этого тебя мать воспитала, значит, ты ей помогай. Думаю, ему зарплата позволяет матери помочь, — передаёт слова Сафонова телекомпании "Новый Век".
Высказывания 32-летнего Евгения Фролова вызвали информационный бум. Футболист дал интервью журналисту Сергею Егорову, где, в частности, рассказал, что "правительству наплевать на народ", про людей, для которых открыты заведения в Москве в эпоху коронавируса, а также о том, почему он не доверяет РПЦ.
Беленов высказывался о пенсионной реформе.
Агент Сафонов — о политических высказываниях футболистов: понос слов от запора мыслей
Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение о политических комментариях футболистов.
Фото: Getty Images
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