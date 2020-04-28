Агент Сафонов — о политических высказываниях футболистов: понос слов от запора мыслей

Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение о политических комментариях футболистов.
Фото: Getty Images
— Иногда такие высказывания можно охарактеризовать так: понос слов от запора мыслей. Понятно, что при любой власти есть плюсы и минусы. Тем более сейчас, когда весь народ напуган и встревожен. Негатив копится, люди в семьях на карантине с ума сходят. Бывает, что некоторые ссут против ветра. Беленов говорит, что на пенсию не проживёшь. Но для этого тебя мать воспитала, значит, ты ей помогай. Думаю, ему зарплата позволяет матери помочь, — передаёт слова Сафонова телекомпании "Новый Век".

Высказывания 32-летнего Евгения Фролова вызвали информационный бум. Футболист дал интервью журналисту Сергею Егорову, где, в частности, рассказал, что "правительству наплевать на народ", про людей, для которых открыты заведения в Москве в эпоху коронавируса, а также о том, почему он не доверяет РПЦ.

Беленов высказывался о пенсионной реформе.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Крылья Советов Уфа Фролов Беленов Сафонов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Период нерабочих дней продлен до 11 мая включительно при соблюдении режима самоизоляции 1
Агент Сафонов — о политических высказываниях футболистов: понос слов от запора мыслей 1
Источник: чемпионат Франции не будет доигран
Жиго — о Тедеско: он обладает человеческими качествами, что очень важно в современном футболе
Иванов: самое главное, чтобы был футбол, и чтобы все люди были здоровы 1
Губернатор Самарской области — о Фролове: не знаю, о чем идет речь. За каждым футболистом не уследишь 1
Жиго: я пришел в "Спартак", чтобы играть в еврокубках 4
Жиго: мне повезло попасть в очень хороший клуб. Думаю, я примерно соответствую его уровню 1
Черданцев выступил против признания "Зенита" чемпионом, если сезон не доиграют 8
Европейские лиги до 25 мая должны дать ответ УЕФА по возобновлению чемпионатов
"Локомотив" интересуется нападающим сборной Израиля
Созин: РФС и комитет по этике к высказываниям господина Фролова не имеют никакого отношения 1
Иванов: мы с коллегами выступили за 18 команд в чемпионате 2
Месси признан лучшим футболистом 21 века согласно системе ELO 5
Администрация Rusfootball.info изменяет правила выставления рейтинга в комментариях 63
Юрист Прокопец - об интервью Фролова: нет ничего такого, что может повлечь за собой штраф или расторжение контракта 1
Тарасов: наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире. Врачам - низкий поклон 7
Депутат Госдумы РФ Свищев - об интервью Фролова: если спортсмен нарушил соглашение, тогда к нему имеют право применять санкции 3
"Независимо от того, где ты работаешь, ты можешь иметь свою гражданскую позицию". Слуцкий - об интервью Фролова 12
В Италии определена крайняя дата возобновления сезона
Лепсая: в сложившейся ситуации досрочное завершение ФНЛ - разумное решение
Легкоатлет Шубенков - о присуждении Семину премии "Серебряная лань": если клуб состоит из дров, уже не тренер виноват
Депутат Госдумы РФ Лебедев заступился за Фролова 6
Игнашевич назвал лучших игроков РПЛ на данный момент
Черданцев - об интервью Фролова: нормальный главред такое никогда бы не опубликовал. Это подстава 11
"Между нами рай". Тарасов опубликовал фото с женой на крыше
На Донни ван де Бека претендуют 3 топ-клуба Европы
Сафонов: Федун прислал Бердыеву SMS с оскорблением. Сейчас он согласился бы на переход в "Спартак" 16
"Много настрадался от нападающих". Евсеев продолжил свой алфавит в Instagram (фото) 1
Сафонов: с игроками, как у Слуцкого, Бердыев боролся бы за топ-5 в РПЛ
Все новости