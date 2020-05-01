Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в правительстве Самарской области.
По информации источника, интервью Фролова вызвало негативную реакцию в руководстве клуба.
Однако контракт с вратарем разрывать не планируется. Сообщается, что в клубе боятся реакции общественности.
Также на решение руководства повлиял тот факт, что летом "Крылья" покинет Сергей Рыжиков и Фролов останется единственным вратарем в главной команде.
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"Крылья" боятся общественного резонанса и не станут разрывать контракт с Фроловым
Сообщается, что вратарь "Крыльев" не уйдет из команды после скандального интервью.
Фото: Rusfootball.info
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