Напомним, что вратарь "Крыльев" раскритиковал действия правительства в условиях пандемии коронавируса.
Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало
Фролов: я знаю, что многие места в Москве работают для своих. Никакого коронавируса для них нет
Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод
- Сам факт, что вратарь затронул политические темы – второстепенен, у нас все-таки свободная страна. Но совершенно другой момент: Фролов является сотрудником футбольного клуба. А основная тема для футбольного клуба – разговор о футболе. Превращать беседу в полемическую площадку – наверное, неправильно. Парень должен был согласовать с пресс-службой: можно ли я на эти темы повыступаю?
Ему стоило ответить: лучше не надо, это не наша миссия, не нужно нам и начинать. Ведь мы приветствуем болельщиков с любыми политическими взглядами, нам важно, чтобы они футбол любили. Пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит.
Поймите меня правильно, это не цензура. Просто человек нанимается в развлекательную компанию и отпугивает часть клиентов тем, что он выражает несогласие с их политической позицией, - приводит слова Геркуса "СДЗД".
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Геркус - о Фролове: пока ты футболист, говорить на политические темы не стоит
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, как относится к скандальному выступлению Евгения Фролова.
Фото: Getty Images
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