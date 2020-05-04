Шалимов: изначально не нравилось происходящее на Украине, политические передачи убеждают в этом все больше

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал политическую обстановку на Украине.

Фото: ФК "Краснодар"

- Слежу за событиями на Украине. В передачах на нашем телевидении всегда приглашаются сторонники одного лагеря и другого. А ведущие, они же не в одну сторону все делают, они просто ведут передачу, приглашают гостей, которые высказывают мнение, в том числе и из Украины. И в этих спорах те украинцы, которые сразу были против этого и говорили, к чему это приведет, они смотрятся намного мощнее. Видно, как ребята с другой стороны извиваются и юлят, ну это видно.Мне вообще изначально не нравилось происходящее на Украине, а эти передачи меня убеждают все больше и больше.Эксперты из Украины комичные? Ну пусть приедут некомичные и скажут что-то другое. Комичные или нет, ответы у них одни и те же. Или они оттуда будут привозить таких жестких, которых будут выгонять из студии, потому что иногда хочется взять биту и дать по башке.То же самое и с этой либеральной компанией, которую тоже приглашают на передачи. Они так же смешно выглядят в сравнении с другими, тут ничего не сделаешь. Они тоже комичные, — заявил Шалимов в интервью "Футбольный Биги".