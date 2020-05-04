Колосков: Шалимов? То, что несут наши футболисты, комментировать не хочется

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказывания главного тренера "Ахмата" Игоря Шалимова.
Фото: ТАСС
"Шалимов? Его фамилия как тренера мне ни о чем не говорит. Я такого тренера не знаю. Ведь фамилия тренера запоминается, когда команды под его руководством дают какие-то результаты.

Вот футболист Шалимов – это другое дело. Я знаю очень хорошего, талантливого, прекрасного футболиста Шалимова, который великолепно играл за "Спартак", за сборную СССР и России, за ведущие клубы, в том числе, итальянские. Вот этого я знаю, вот здесь он специалист.

Все остальное, что несут наши футболисты, честно говоря, комментировать не хочется", — цитирует Колоскова "Говорит Москва".

Вчера главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал просьбы людей к государству поддержать их в период нерабочих дней и самоизоляции.

Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать?

Позже наставник "Ахмата" перевёл свои слова в шутку и удалил своё сообщение.

Шалимов - о словах про дармоедов: людям нужно дружить с юмором! Я имел в виду своих футболистов

"Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В настоящий момент наш чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Колосков РФС Шалимов Ахмат
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