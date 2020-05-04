Представитель фан-движения "Локо": продление соглашения с Семиным - единственный ответ клуба, который для нас актуален

Представитель крупнейшего объединения фанатов "Локомотива" Иван Крылов прокомментировал недавнее заявление болельщиков в поддержку Юрия Семина.
Фото: ultras-ussr.livejournal.com
- Устроило ли меня обращение к болельщикам от Кикнадзе? Единственный ответ клуба, который для нас актуален - это объявление о продлении соглашения с Юрием Семиным. Ну, как вариант, еще можно сказать так: "Ребята, все в порядке, не переживайте, мы начинаем переговоры с Семиным, о новом контракте скоро сообщим". А в появившемся заявлении от руководства я лично ничего нового не увидел. Не знаю, зачем оно было нужно.

Кикнадзе заявлял, что пройдет заседание совета директоров, на котором рассмотрят несколько кандидатур, включая Семина? Да, это сказано зимой. Прозвучало странновато. Это так решили поддержать тренера, который вместе с командой борется за выход в Лигу чемпионов? Но тогда особо и слухов никаких не ходило. Сейчас же появилась конкретика, называется главный претендент, говорится, какой с ним заключат договор. История разогрета извне, но менеджмент "Локомотива" не реагирует, - приводит слова Крылова СЭ.

Фанаты "Локомотива" поддержали Семина

За всё время пребывания в клубе Юрий Семин трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.

В РПЛ 2019/2020 "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице после 22-х туров, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. Лига ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.




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Теги: Семин Кикнадзе Николич Локомотив
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