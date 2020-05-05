Адиев: надеюсь, что футболисты "Ахмата" простят Шалимова

Экс-помощник Игоря Шалимова в "Ахмате" Магомед Адиев прокомментировал недавние высказывания тренера.
Фото: ФК "Ахмат"
"Слова Игоря Михайловича, конечно, прозвучали резковато. Неприятная история... Причем для всех. Для простых людей, для футболистов. Считаю, такому медийному и узнаваемому человеку, как Шалимов, не стоило говорить такие вещи. На мой взгляд, Игорь Михайлович сейчас и сам сожалеет о случившемся.

Конечно, определенный отпечаток эти высказывания наложат на его дальнейшую деятельность. Сейчас все ждут, как отреагирует руководство "Ахмата". Какая-то реакция в любом случае последует. Возможно, весь этот негатив, который сейчас сложился вокруг Игоря Михайловича, может повлиять на ситуацию... Но мне бы не хотелось, чтобы все закончилось плохо.

Как игроки "Ахмата" будут относиться к нему после этого? Надеюсь, они его простят. Все сгладится, они продолжат работать дальше. Я сам был футболистом. Тренеры порой могли эмоционально высказаться после игры, и у меня оставался неприятный осадок. Поэтому я стараюсь быть осторожным в своих фразах в адрес игроков", — цитирует Адиева "СЭ".

Напомним, что ранее главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал просьбы людей к государству поддержать их в период нерабочих дней и самоизоляции.

Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать?

Позже наставник "Ахмата" перевёл свои слова в шутку и удалил своё сообщение.

Шалимов - о словах про дармоедов: людям нужно дружить с юмором! Я имел в виду своих футболистов

"Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В настоящий момент наш чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Адиев Шалимов Ахмат
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