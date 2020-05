"Ростов", вперед к победам!" Губернатор Ростовской области поздравил клуб

View this post on Instagram

Поздравление губернатора Василия Голубева. Большое спасибо за поддержку и тёплые слова! ??? ? #repost @golubev.v.u? ???? Друзья, сегодня нашей ростовской футбольной команде - 90 лет!? ? Почти век захватывающей игры, ярких эмоций, красивых побед!? ? Конечно, жизнь команды состоит не только в этом. Но именно за эти счастливые мгновения мы любим и ценим ту игру, что ребята нам дарят.? ? "Ростов", вперед к победам!? ? #ФКРостов? #футбол? #Ростовскаяобласть