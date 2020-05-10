"Ростов", вперед к победам!" Губернатор Ростовской области поздравил клуб

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Поздравление губернатора Василия Голубева. Большое спасибо за поддержку и тёплые слова! ??? ? #repost @golubev.v.u? ???? Друзья, сегодня нашей ростовской футбольной команде - 90 лет!? ? Почти век захватывающей игры, ярких эмоций, красивых побед!? ? Конечно, жизнь команды состоит не только в этом. Но именно за эти счастливые мгновения мы любим и ценим ту игру, что ребята нам дарят.? ? "Ростов", вперед к победам!? ? #ФКРостов? #футбол? #Ростовскаяобласть
"Ростов" после 22-х туров текущего сезона располагается на 4-й строчке РПЛ, имея в активе 38 очков.
РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что чемпионат России могут возобновить 21 или 28 июня.
"Горжусь тем, что мы являемся частью истории великого клуба". Карпин поздравил "Ростов"