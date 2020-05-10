Отметим, что Кононов работал в "Спартаке" на протяжении года с осени 2018 года.
- На примере Кононова понял, какая сила у медиа, хотя раньше ее не признавал. Кто-то ему вот такой подлив устроил.
Иначе не объяснить: пришел тренер в "Спартак", интеллигентный, выглядит хорошо, старается, работает. И сразу начинается негатив – очень, очень странно.
В Туле мы с ним отлично работали, тренировки были четкие. Наверное, в России все привыкли, что тренеры ведут себя жестче, орут, показывают стержень.
Но мне приятнее, когда интеллигентно говорят про мои ошибки, а не с соплями и слюнями от криков, – приводит слова Нигматуллина Sports.
На данный момент Олег Кононов возглавляет ФК "Рига".
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Нигматуллин: на примере Кононова понял, какая сила у медиа, хотя раньше ее не признавал
Вратарь тульского "Арсенала" Артур Нигматуллин рассказал о своем отношении к бывшему тренеру "Спартака" Олегу Кононову.
Фото: ФК "Рига"
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